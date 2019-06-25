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Названа помеха в отношениях между Россией и Грузией

22:33
  • вторник
  • 25 июня 2019

В Москве выдвинули свою версию развития конфликта

В Грузии заседание парламента во вторник прошло на фоне потасовок между депутатами. Поводом стало требование оппозиции изменить повестку и немедленно начать процедуру отставки главы МВД. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Представители большинства отказались рассматривать это предложение и обвинили оппозиционеров в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. После перерыва депутатам удалось избрать нового спикера парламента, им стал представитель правящей партии Арчил Талаквадзе. Его кандидатуру поддержали единогласно, оппозиция не принимала участия в процедуре. Прокуратура Грузии обвинила в руководстве и участии в беспорядках 20 июня одного из депутатов партии Михаила Саакашвили.

В свою очередь, в российском МИД выразили мнение, что антироссийские и ультранационалистические настроения провоцирует руководство страны. Сергей Лавров напомнил слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что Россия - враг и оккупант. Министр иностранных дел нашей страны также отметил, что нормализации отношений Москвы и Тбилиси пытаются помешать из Вашингтона.

"У нас есть еще опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются сделать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией. Некоторые аналитики обратили внимание на то, что за несколько дней до провокации, которую устроили в грузинском Парламенте, Тбилиси посещал руководитель Фонда им. Джо Байдена. Он активно работал не только в кулуарах, но и публично выступал, призывал не увлекаться развитием отношений с Россией – прямо в лоб, со страниц газет, в СМИ" – сказал Лавров.

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