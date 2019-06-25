У Виктора Началова нашли рак

Несчастья продолжают преследовать семью

После смерти певицы Юлии Началовой у ее отца Виктора обнаружили рак кишечника.

Сразу после похорон дочери семья улетела в Израиль по совету Ларисы Долиной, чтобы восстановить психоэмоциональное состояние. Там во время обследования врачи обнаружили у Виктора Началова злокачественное образование на ранней стадии.

Продюсеру провели операцию и удалили опухоль. Началов до сих пор наблюдается у врачей, они говорят, что динамика положительная. "Юля меня спасла...Бог дал нам возможность познакомиться с великим доктором", - рассказал Виктор Началов в эфире передачи "Пусть говорят".

Ранее Вера Алдонина рассказала о страданиях, которые пришлось пережить ее матери во время болезни.