ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Виктора Началова нашли рак

21:47
  • вторник
  • 25 июня 2019

Несчастья продолжают преследовать семью

После смерти певицы Юлии Началовой у ее отца Виктора обнаружили рак кишечника.

Сразу после похорон дочери семья улетела в Израиль по совету Ларисы Долиной, чтобы восстановить психоэмоциональное состояние. Там во время обследования врачи обнаружили у Виктора Началова злокачественное образование на ранней стадии.

Продюсеру провели операцию и удалили опухоль. Началов до сих пор наблюдается у врачей, они говорят, что динамика положительная. "Юля меня спасла...Бог дал нам возможность познакомиться с великим доктором", - рассказал Виктор Началов в эфире передачи "Пусть говорят".

Ранее Вера Алдонина рассказала о страданиях, которые пришлось пережить ее матери во время болезни.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова с отцом Виктором
Юлия Началова с отцом Виктором
Юлия Началова с отцом Виктором
Юлия Началова с отцом Виктором
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.