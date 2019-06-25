Стали известны результаты экспертизы по делу московского отравителя

Полиция определила вещества, найденные у подозреваемого в серии отравлений и грабежей

Московская полиция сообщила новые подробности дела московского "отравителя газировкой". Стало известно, какими веществами травил людей подозреваемый – 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Кроме того, изменилась статья, в рамках которой расследуется уголовное дело.

Как сообщила РИА Новости представитель МВД Ирина Волк, экспертиза установила, что подозреваемый использовал феназепам, клозапин, а также трамадол. Эти вещества ранее были найдены при обыске.

По словам Волк, следствие переквалифицировало действия московского отравителя со статьи "Кража" на статью "Разбой". Максимальная санкция по ней предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Видео допроса подозреваемого

Также стало известно, что жертвами Сабанова могли стать еще несколько человек. Они обратились с заявлениями в полицию и по результатам проверки по одному из фактов было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя.

Ранее сало известно, что жертвами "московского отравителя" стали две школьницы. Они сами рассказали об этом "Комсомольской правде". По словам одной из потерпевших, Мурат Сабанов предложил заняться ей сексом, а за отказ избил.

Видео: репортаж ТВЦ о московском отравителе

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