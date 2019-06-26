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Россию ждет сближение с Западом после возвращения в ПАСЕ?

08:49
  • среда
  • 26 июня 2019

Будущее России в ПАСЕ обсудили в программе "События. 25-й час"

Что сыграло ключевую роль в изменении позиции Совета Европы в отношении России? Какое значение на самом деле имеют наши взносы в казну международной организации? И как возвращение России в ПАСЕ отразится на отношениях с Западом в целом?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"То голосование, которое состоялось, вполне отражает расклад сил. Де факто против возвращения России в ПАСЕ выступила очень изолированная группа стран во главе с Британией и Украиной", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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