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"Маразм - это страшно": критикующего Россию Кикабидзе поставили на место

08:32
  • среда
  • 26 июня 2019

Звезда "Мимино" настроил всех против себя

Российско-грузинский актер Вахтанг Кикабидзе вызвал гнев интернет-пользователей, поддержав грузинскую оппозицию и назвав Россию "оккупантом". 

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80-летний артист заявил, что российские политики пытаются "прибрать к рукам" Грузию и что грузинские власти, посадившие в парламент представителя России, получили по заслугам. Комментируя временное прекращение полетов из России в Грузию, кинозвезда сказал, что грузины не должны ради денег отказываться от морали и патриотизма. 

"Что он несет? - сказал порталу "Дни.ру" член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. - Что это за старческие бредни? Хочется уважать Кикабидзе, но не получается! К Мимино со старостью мудрость так и не пришла. Зачем он подливает масла в огонь? Зачем он политику примешивает и в без того "подогретые" российско-грузинские отношения? Мудрый человек так никогда бы не поступил". 

Пользователей Рунета тоже возмутили высказывания Кикабидзе. Некоторые из них не посчитали нужным подбирать выражения, несмотря на заслуги и возраст актера. "Болезнь у него такая, кикабидзовщина называется", "Совсем мозги растерял", "Маразм - это страшно, а старый маразматик - это грустно", "Почитатель Бандеры Кикабидзе окончательно спятил", "Сколько не корми, Кикабидзе смотрит в лес!" - пишут в Сети. 

Между тем народный артист СССР Олег Басилашвили осудил людей, которые сеют раздор между Россией и Грузией. "В семье не без урода", - сказал он о провокаторах. 

Напомним, что живущий в Грузии Кикабидзе уже не первый год негативно высказывается в адрес России из-за грузино-осетинского конфликта 2008 года и присоединения Крыма. 

Антироссийские акции протеста в Тбилиси вспыхнули 20 июня. 

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