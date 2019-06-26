Геннадию Зюганову - 75: зачем главный коммунист страны собирает анекдоты

Зюганов обладает редчайшим даром находить компромиссы в самых жестких и безвыходных ситуациях

В среду у бессменного лидера Коммунистической партии России Геннадия Зюганова - юбилей. Ему исполняется 75. Политик является депутатом Госдумы всех созывов. Помимо этого, главный коммунист страны является доктором философских наук, автором более 80 книг и монографий. День рождения Геннадий Андреевич будет отмечать на работе в Госдуме, где уже неделю проходит посвященная ему выставка.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой.