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Какое наказание грозит автолюбителям за нечитаемый знак

08:28
  • среда
  • 26 июня 2019

Лишение прав и штраф

Водители автомобилей в России рискуют остаться без прав в случае умышленного загрязнения номера. Постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать автолюбителей при нарушениях правил дорожного движения, принял пленум Верховного суда.
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Таким образом, если водитель специально закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, или снегом, то суд может назначить штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишить прав. Однако для назначения наказания полицейскому придется доказать умышленное сокрытие номеров. Если умышленность действий доказать не удалось, то тут применяется штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, человек лишится прав на срок до года в случае, если водитель механически удалил символы на номере, а также подкрасил или подчистил буквы. А еще, за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут. Максимально возможное наказание здесь — 500-рублевый штраф, пишет "Коммерсант".

ПДД пришлось актуализировать в связи с тем, что более 30% решений судов по делам в области дорожного движения отменяются.

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