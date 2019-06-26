Какое наказание грозит автолюбителям за нечитаемый знак

Лишение прав и штраф

Водители автомобилей в России рискуют остаться без прав в случае умышленного загрязнения номера. Постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать автолюбителей при нарушениях правил дорожного движения, принял пленум Верховного суда.

Таким образом, если водитель специально закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, или снегом, то суд может назначить штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишить прав. Однако для назначения наказания полицейскому придется доказать умышленное сокрытие номеров. Если умышленность действий доказать не удалось, то тут применяется штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, человек лишится прав на срок до года в случае, если водитель механически удалил символы на номере, а также подкрасил или подчистил буквы. А еще, за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут. Максимально возможное наказание здесь — 500-рублевый штраф, пишет "Коммерсант".

ПДД пришлось актуализировать в связи с тем, что более 30% решений судов по делам в области дорожного движения отменяются.

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