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На ЕГЭ разрешат интернет

08:56
  • среда
  • 26 июня 2019

Эксперты призывают не погружать детей в "цифру" полностью

На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить искать информацию в интернете. Правда, это будет касаться только сдачи экзаменов по гуманитарным предметам. Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму.

Задания по ЕГЭ и ОГЭ станут индивидуальными для каждого школьника
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Как рассказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. В частности, это работа с геоинформационными системами в географии.

Кроме того, для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели, пишет газета "Известия".

В частности, к персональному компьютеру будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры. Эксперимент станет цифровым.

На разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет. Эксперты считают, что такие технологии позволят оценить критическое мышление школьников, а также сместить акцент с зазубривания информации. Тем не менее, они также призывают не погружать детей в "цифру" полностью и учить их общаться вживую, в том числе с экзаменаторами.

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