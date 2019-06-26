"Я ничего не забыл": Алибасов сознался в обмане

Продюсера прижали к стенке

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, которого подозревают в инсценировке отравления, рассказал о своем самочувствии.

Журналисты подкараулили основателя группы "На-На" у лифта в его доме. "Ну, как можно себя чувствовать после 24 дней комы?" - ответил он на вопрос о здоровье.

Корреспондент телеканала "Москва 24" попросил Алибасова прокомментировать сообщения о том, что он инсценировал отравление и пропажу кота, а также разыграл из себя человека, потерявшего память. Продюсер с раздражением обратился к своему спутнику: "Они все вспоминают, что там было по очереди".

Создатель "На-На" заявил, что кома не лишила его памяти: "Я ничего не забыл". "Самое мое большое счастье, что он жив и здоров", - сказал продюсер о коте Чуче.

Ранее Антонина Саврасова, экс-директора Никиты Джигурды, предположила, что Алибасов заработал около двух миллионов рублей на истории с отравлением. По ее словам, 600 тысяч рублей ему вручили телевизионщики за видео, на котором ему делают промывание организма. Еще 800 тысяч он получил за участие в телевизионных передачах. "Я хорошо знаю Алибасова. Он гений пиара", - сказала Саврасова.

Напомним, Алибасова госпитализировали 4 июня. Он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня продюсера неожиданно выписали из больницы. Скептически настроенные люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".

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