В Москве ограбили известного актера

За добро отплатили злом

В Москве в полицию с заявлением обратился советский и российский актер Александр Боровиков. Это произошло 24 июня. Его ограбили.

По его словам, 22 июня он пригласил в квартиру на Борисовском проезде мужчину. Артист хотел накормить его и оказать помощь. Однако на следующий день он обнаружил, что из квартиры пропал его мобильный телефон, а также телефон супруги, пишет РЕН ТВ.

Александр Боровиков окончил Школу-студию МХАТ. Он некоторое время работал за границей. В кино снимается с 1988 года. Ему принесла широкую известность роль уголовника по кличке "Поп" в криминальной драме "Беспредел". Кроме того, он запомнился появлениями в таких фильмах, как "ДМБ", "Олигарх", сериалах "Глухарь. Продолжение", "Солдаты" и "Зона".

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