Питт назвал притворством свой роман с Энистон

Ляпнул лишнее

Актеру Брэду Питту, который якобы намерен вернуть себе Дженнифер Энистон после развода с Анджелиной Джоли, припомнили его жестокие слова по отношению к первой жене.

Пока поклонники Питта и Энистон тешут себя надеждой на воссоединение звездной пары, журнал Mirror вспомнил давнее интервью звезды "Бойцовского клуба".

В 2011 году голливудская звезда признался в разговоре с Parade, что он сам себе стал скучен во время брака с Энистон. "Мне стало очевидно, что я пытался найти фильм об интересной жизни, но сам я не жил интересной жизнью", - заявил Питт, вспоминая первый брак. Актер сказал, что женитьба на Энистон оказалась притворством и что он хотел больше, чем могла дать ему первая жена.

Эти слова возмутили фанатов Дженнифер Энистон. Скандал дошел до того, что Брэду Питту пришлось оправдываться и говорить, что Джен - это "невероятно щедрая, любящая и жизнерадостная женщина, которая остается его подругой".

Ранее сообщалось, что Питт снова пытается сблизиться с бывшей женой. По слухам, недавно они провели незабываемые выходные в Риме. Поговаривают также, что актер отправляет звезде сериала "Друзья" любовные послания по СМС.

Напомним, Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. После этого Питт женился на актрисе Джоли, а Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру. В 2016 году Джоли подала документы на развод.

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"