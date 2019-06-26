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Ученые раскрыли тайну старения

09:52
  • среда
  • 26 июня 2019

Исследователи представили новый доклад по данной теме

На старение иммунной системы оказывает влияние снижение выработки специфических белков, что в свою очередь подрывает функции стволовых клеток в составе тимуса (так называется орган, в котором происходит созревание лимфоцитов). Такой вывод сделали ученые из австралийского Университета Монаша.

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Тимус сильнее всего вырабатывает стволовые клетки в младенчестве, а с приходом старения его эффективность снижается. Из-за этого у пожилых людей увеличивается восприимчивость к различным инфекциям и онкологическим заболеваниям, пишут "Известия".

По данным исследователей, за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток.

Ранее австрийские ученые выяснили, что известное в Японии растение ашитаба обладает омолаживающими свойствами. Оно синтезирует вещество, которое стимулирует переработку "белкового мусора" в клетках организма.

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