Ученые раскрыли тайну старения

Исследователи представили новый доклад по данной теме

На старение иммунной системы оказывает влияние снижение выработки специфических белков, что в свою очередь подрывает функции стволовых клеток в составе тимуса (так называется орган, в котором происходит созревание лимфоцитов). Такой вывод сделали ученые из австралийского Университета Монаша.

Тимус сильнее всего вырабатывает стволовые клетки в младенчестве, а с приходом старения его эффективность снижается. Из-за этого у пожилых людей увеличивается восприимчивость к различным инфекциям и онкологическим заболеваниям, пишут "Известия".

По данным исследователей, за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток.

Ранее австрийские ученые выяснили, что известное в Японии растение ашитаба обладает омолаживающими свойствами. Оно синтезирует вещество, которое стимулирует переработку "белкового мусора" в клетках организма.