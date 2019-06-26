Ребенок два дня ревел в квартире с умершим отцом

У мужчины мог произойти сердечный приступ

Страшная история произошла в городе Назарово Красноярского края. Жители многоэтажки несколько дней слышали непрекращающийся плач ребенка. В конце концов, они решили, что это очередной инцидент с детьми-маугли и вызвали полицию.

Но когда сотрудники правоохранительных органов явились на вызов и вскрыли окно в квартиру, их взору открылась ужасающая картина. На полу лежало тело мужчины, а рядом сидел и плакал двухлетний мальчик.

Как оказалось, малыш провел двое суток один в квартире с умершим отцом, сообщает ТАСС. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Его состояние опасений не вызывает. Семья не находилась на учете как неблагополучная.

Между тем ИА "Запад24" сообщает, что у мужчины, скорее всего, произошел сердечный приступ. Следов насильственной смерти на теле нет. Ему было 43 года. Он злоупотреблял спиртными напитками.

Что касается матери малыша, то она находится в Красноярске на лечении в стационаре. Ребенку пока ищут временных опекунов.

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