Известных телеведущих застукали во время занятий садомазохизмом

Технический прогресс вскружил им голову

Британский телеведущий Пирс Морган протестировал на коллегах браслет для профилактики вредных привычек, который бьет током.

Ведущие передачи Good Morning Britain опробовали на себе шокер-браслет, помогающий людям бороться с зависимостью от сигарет, алкоголя, интернета, вредной пищи и видеоигр. С помощью специального приложения человек, почувствовавший желание покурить или съесть бургер, активирует устройство и получает разряд в 350 вольт. Таким образом пользователь формирует правильные поведенческие привычки.

Браслет с электрошокером развеселил ведущих шоу. Сюзанна Рид, получив удар током, вскрикнула и вызвала тем самым безудержный смех Пирса Моргана. "Это ужасно", - сказала Рид. Другой ведущий, Ричард Арнольд, надел браслет вслед за коллегой и выдержал несколько ударов. Он признался, что устройство способно доставить болезненные ощущения, даже работая не в полную силу. Морган, который активировал браслет на руках коллег, пошутил, что за такие проделки его уволят с работы. "Гаджет для мазохистов", - прокомментировал один из зрителей.

Отметим, что впервые шокер-браслет появился на прилавках магазинов в 2014 году. Создатели устройства позаимствовали опыт академика Павлова, который приучил собак есть по звону колокольчика. Он заметил, что слюна у животных стала выделяться без еды при первых звуках колокольчика.