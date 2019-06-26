ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известных телеведущих застукали во время занятий садомазохизмом

10:11
  • среда
  • 26 июня 2019

Технический прогресс вскружил им голову

Британский телеведущий Пирс Морган протестировал на коллегах браслет для профилактики вредных привычек, который бьет током. 
Эти привычки уничтожают смартфон

Ведущие передачи Good Morning Britain опробовали на себе шокер-браслет, помогающий людям бороться с зависимостью от сигарет, алкоголя, интернета, вредной пищи и видеоигр. С помощью специального приложения человек, почувствовавший желание покурить или съесть бургер, активирует устройство и получает разряд в 350 вольт. Таким образом пользователь формирует правильные поведенческие привычки.

Браслет с электрошокером развеселил ведущих шоу. Сюзанна Рид, получив удар током, вскрикнула и вызвала тем самым безудержный смех Пирса Моргана. "Это ужасно", - сказала Рид. Другой ведущий, Ричард Арнольд, надел браслет вслед за коллегой и выдержал несколько ударов. Он признался, что устройство способно доставить болезненные ощущения, даже работая не в полную силу. Морган, который активировал браслет на руках коллег, пошутил, что за такие проделки его уволят с работы. "Гаджет для мазохистов", - прокомментировал один из зрителей. 

Отметим, что впервые шокер-браслет появился на прилавках магазинов в 2014 году. Создатели устройства позаимствовали опыт академика Павлова, который приучил собак есть по звону колокольчика. Он заметил, что слюна у животных стала выделяться без еды при первых звуках колокольчика. 

Читайте также:
Главное сегодня
Электрошокер
Электрошокер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.