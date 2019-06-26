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Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

11:35
  • среда
  • 26 июня 2019

Никакие ограничения недопустимы, уже заявили в Москве

Судьба России в Парламентской Ассамблее решится в среду. Члены ПАСЕ рассмотрят вопрос о полномочиях нашей делегации, которые накануне были оспорены рядом депутатов. Но, несмотря на критические высказывания, звучащие в основном из Украины, мониторинговый комитет международной организации рекомендовал восстановить права России.

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Решающий день в отношениях России и Совета Европы. Наша делегация подчеркивает: даже минимальное ограничение в правах российских представителей недопустимо. Равноправный диалог - только на таких условиях возможна работа в старейшей парламентской организации Европы, передает "ТВ Центр".

Сейчас ПАСЕ выбирает своего нового председателя. Но российская делегация в зале заседаний не присутствует до окончательного подтверждения наших прав в Ассамблее.

Хотя после пятилетнего перерыва Россия должна была вернуться в ПАСЕ еще накануне. В понедельник Ассамблея проголосовала за отмену санкционного механизма против какой-либо из стран-участниц. Так как такого правила просто нет в уставе.

К тому же, в ПАСЕ давно уже поняли абсурдность таких санкций. Как говорили многие депутаты, Россия - самая большая страна Европы и обсуждать европейские проблемы без ее участия как минимум странно. И неэффективно.

Но только не для Украины. Украинские депутаты, собрав 30 сочувствующих из делегаций Грузии и прибалтийских стран, воспользовались правом подать протест на принятое большинством решение.

Киев уже пытался сорвать принятие самой резолюции, буквально завалив ПАСЕ двумя сотнями технических поправок. Из-за чего в понедельник Ассамблее пришлось заседать до двух ночи. Но даже когда за отмену санкций проголосовало вдвое больше депутатов, чем за их сохранение, не захотел считаться с мнением большинства.

Украина отозвала посла из Совета Европы и даже заявила об утрате доверия к организации. А в Киеве пикетировали посольства тех стран, кто поддержал резолюцию в ПАСЕ – Австрии, Германии, Азербайджана.

Пикеты продолжаются и у стен ПАСЕ. Но помешать проведению заседания они вряд ли смогут. Голосование по, пожалуй, главному вопросу всей летней сессии Парламентской Ассамблеи Европы должно состояться после 16 часов по московскому времени.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Страсбург.

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