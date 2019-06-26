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Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

11:55
  • среда
  • 26 июня 2019

Документ был внесен на рассмотрение в парламент президентом России Владимиром Путиным

Совет Федерации в среду одобрил законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Соответствующий документ ранее был внесён в Госдуму Владимиром Путиным. Он включает в себя три статьи, где отдельным пунктом обозначена возможность возобновления действия соглашения по решению президента.

В ходе пленарного заседания сенаторы выразили обеспокоенность возможным размещением ракетных вооружений на территории Европы. Глава Совфеда  Валентина Матвиенко поручила  подготовить план разъяснительной работы для европейских парламентариев.

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