Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

Документ был внесен на рассмотрение в парламент президентом России Владимиром Путиным

Совет Федерации в среду одобрил законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Соответствующий документ ранее был внесён в Госдуму Владимиром Путиным. Он включает в себя три статьи, где отдельным пунктом обозначена возможность возобновления действия соглашения по решению президента.

В ходе пленарного заседания сенаторы выразили обеспокоенность возможным размещением ракетных вооружений на территории Европы. Глава Совфеда Валентина Матвиенко поручила подготовить план разъяснительной работы для европейских парламентариев.