В МИД назвали жесткое давление США на Иран "рискованным блефом"

Вашингтон оказывает сильное давление на Тегеран

Региональные конфликты, в том числе ситуация вокруг Ирана, показывают, насколько близко мир оказался на грани войны. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск и призвал проявить благоразумие в урегулировании столь острых вопросов. Но США, похоже, предпочитают идти своим курсом и продолжают оказывать мощное давление на Тегеран. В нашем МИД эти действия назвали рискованным блефом с непредсказуемыми последствиями.

Отменив в последний момент удар по Ирану, Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами. Как обычно в соцсети, пообещал встретить агрессию Тегерана "огромной, превосходящей" силой. Наблюдатели тут же заметили: подобное уже происходило в разгар северокорейского кризиса. А самому Трампу пришлось оправдываться перед журналистами: так что же все-таки он затевал и почему дал команду "отбой", передает "ТВ Центр".

То, что короля играет свита, известно давно. В случае с Трампом это проявилось весьма наглядно. А учитывая современные реалии, крайне опасно.

"За последние два десятилетия мы еще не были так близки к военному конфликту между США и Ираном. Ряд случившихся инцидентов формируют модель поведения, которую будут использовать наиболее агрессивно настроенные советники Трампа. Его политика в отношении Ирана находится в противоречии сама с собой. С одной стороны он говорит, что хочет избежать войны, но в то же время все вокруг подталкивают его к конфронтации. Я думаю, что если Трамп хочет избежать этого, ему необходима не только смена тона, но и окружения, принадлежащего к лагерю Болтон-Помпео", - рассказал эксперт по Ирану Международной кризисной группы Али Ваез.

Вот и новый глава Пентагона, пока еще в ранге и.о., видимо, разбирается в обстановке, но следует строго в курсе американской администрации. Виновный за обострение ситуации на Ближнем востоке назначен.

"Иран признал, что они сбили наш беспилотник, и мы точно знаем, что это было в международном воздушном пространстве. Также у нас есть фотодоказательства того, что они участвовали в нападениях на корабли. И поэтому Тегеран должен ответить за свои действия. Хочу заверить: мы не стремимся к конфликту, США не хотят вступать в войну. Мы надеемся на дипломатический путь и призываем партнеров расширить взаимодействие по этому вопросу", - отметил исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер.

Хотя вместо призывов Вашингтону просто следовало бы соблюдать положения ядерной сделки по Ирану, которая далась очень нелегко, но серьезно укрепила стабильность в регионе. Это понимают не только политики.

Сожаление в связи с безответственными действиями США в отношении Ирана выражают в российском МИД, называя давление на Тегеран лишенным всех тормозов. Кроме того, Москва рассматривает вопрос усиления мер безопасности для российских специалистов на АЭС "Бушер" в связи с ростом напряженности в регионе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".