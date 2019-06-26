Порошенко закидали дымовыми шашками

Под Львовом неизвестные попытались сорвать выступление экс-президента

Шоу продолжается. На досрочные выборы в парламент Украины вновь идет киевлянин Дарт Вейдер. Ранее он уже неоднократно баллотировался на разные посты. Добился права участвовать в голосовании и Михаил Саакашвили.

Накануне апелляционный суд удовлетворил его жалобу на украинский ЦИК, который отказал политической силе в регистрации. По мнению Саакашвили, препятствия на предстоящих выборах ему чинит не кто иной как экс-президент.

Впрочем, сам Порошенко сейчас тоже не в лучшем положении и едва преодолевает 5-процентный барьер, необходимый для участия в голосовании. Во Львовской области в ходе встречи с избирателями в него полетели несколько дымовых шашек, передает "Газета.Ru". В Киеве поспешили заявить, что инцидент устроили нанятые русскоязычные провокаторы.

Между тем, ночью в Харькове неизвестные поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова. Ранее такое решение принял горсовет, но от чьего имени действовали рабочие, пока неизвестно.