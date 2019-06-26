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Как Европа спасается от африканской жары

11:49
  • среда
  • 26 июня 2019

Во многих городах установлены поливальные машины

Европа изнывает от жары. Ветер из Африки принес в страны Старого света 40-градусный зной. И это не предел - столбики термометров в четверг могут подняться еще выше, передает "ТВ Центр".

В  Германии из-за сухой погоды не удаётся справиться с лесными пожарами под Бранденбургом. Недалеко находится военный полигон, власти опасаются, что огонь перекинется на территорию, где много неразорвавшихся боеприпасов.

На Сицилии как спички сгорели десятки машин, припаркованных около одного из пляжей. Спасти их даже не пытались, всё произошло за считанные минуты.

В Риме, где около двух тысяч фонтанов, туристы и жители спасаются от палящего солнца прямо в них, принимая ванны - несмотря на внушительные штрафы.

Во Франции отменили госэкзамены для школьников, объявлен "оранжевый" уровень опасности в 65 департаментах страны. В магазинах большой  спрос на мороженое, воду, кондиционеры и вентиляторы.

Также страдают от жары жители Чехии и Австрии. Во многих городах установлены поливальные машины, которые хоть немного помогают освежиться.

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