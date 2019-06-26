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"Он вам не Мимино": Пушков сорвал маску с ругающего Россию Кикабидзе

10:39
  • среда
  • 26 июня 2019

Актер оказался банальным националистом

Сенатор и ведущий программы "Постскриптум" на канале "ТВ Центр" Алексей Пушков объяснил антироссийские высказывания актера Вахтанга Кикабидзе. 

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"Он возмущен, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России, в Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит. Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино", - написал Пушков в Twitter. 

80-летний артист, сыгравший добряка Мимино в фильме Георгия Данелии, поддержал грузинскую оппозицию и назвал Россию "оккупантом", который намерен "прибрать к рукам" Грузию. Отмену полетов из России в Грузию он назвал наказанием для россиян. По его словам, грузины не должны ради денег отказываться от морали и патриотизма. 

Пользователи Рунета в основном негативно отнеслись к заявлениям Кикабидзе. Некоторым показалось, что российско-грузинский актер потерял способность адекватно мыслить. "Маразм - это страшно, а старый маразматик - это грустно", - написал один из юзеров. 

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе живет в Грузии. По словам артиста, он не был в России 10 лет. Звезда "Мимино" негативно высказывается в адрес России из-за грузино-осетинского конфликта 2008 года и присоединения Крыма. 

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