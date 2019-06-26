"Он вам не Мимино": Пушков сорвал маску с ругающего Россию Кикабидзе

Актер оказался банальным националистом

Сенатор и ведущий программы "Постскриптум" на канале "ТВ Центр" Алексей Пушков объяснил антироссийские высказывания актера Вахтанга Кикабидзе.

"Он возмущен, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России, в Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит. Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино", - написал Пушков в Twitter.

80-летний артист, сыгравший добряка Мимино в фильме Георгия Данелии, поддержал грузинскую оппозицию и назвал Россию "оккупантом", который намерен "прибрать к рукам" Грузию. Отмену полетов из России в Грузию он назвал наказанием для россиян. По его словам, грузины не должны ради денег отказываться от морали и патриотизма.

Пользователи Рунета в основном негативно отнеслись к заявлениям Кикабидзе. Некоторым показалось, что российско-грузинский актер потерял способность адекватно мыслить. "Маразм - это страшно, а старый маразматик - это грустно", - написал один из юзеров.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе живет в Грузии. По словам артиста, он не был в России 10 лет. Звезда "Мимино" негативно высказывается в адрес России из-за грузино-осетинского конфликта 2008 года и присоединения Крыма.