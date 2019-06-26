Байкал отравлен: ученые сделали страшное открытие

Виноваты водоросли, бактерии и лесные пожары

Вода в озере Байкал перестанет соответствовать санитарным нормам. Это произойдет из-за увеличения концентрации токсинов, рассказал директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

По его словам, в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины. Из-за них воду из озера пить уже нельзя.

Кроме того, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира. Она приводит к изменению экосистемы Байкала. В частности, исчезают байкальские губки, передает РИА Новости.

"Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично", - подчеркнул Федотов.

По его словам, свою роль сыграли и масштабные лесные пожары рядом со знаменитым озером. Дым от них также влияет на водную экосистему. Он "поставляет" в нее большое количество такого биогенного компонента, как аммоний.

До этого спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил ограничить поток туристов на Байкал. Он отметил, что развитие туристической индустрии негативным образом сказывается на экологии озера.

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