Стало известно о тайной войне Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер Боулз

Жену принца Чарльза обвиняют в снобизме

У Кейт Миддлтон, которая с 2011 года входит в британскую королевскую семью, обнаружился могущественный недоброжелатель в лице Камиллы - второй жены принца Чарльза.

Express пишет со ссылкой на журналиста Кристофера Андерсена, что Камилла пыталась вбить клин между Кейт Миддлтон и принцем Чарльзом. В 2007 году она якобы подговорила мужа, чтобы тот убедил своего сына - принца Уильяма - бросить Миддлтон. Наследник престола послушался отца и временно порвал с возлюбленной.

По мнению Андерсена, жена будущего короля Британии смотрит свысока на Кейт Миддлтон, чей муж со временем тоже наденет корону. "Камилла немного сноб, - утверждает журналист, который около 40 лет следит за жизнью монархов. - Она аристократка, которая всегда вертелась в королевских кругах. Она не видела в Кейт человека, который заслуживает того, чтобы стать частью королевской семьи. Кейт - выходец из рабочего класса, допущенный во дворец".

Напомним, что предки Кейт Миддлтон работали шахтерами в графстве Дарем. Ее мать была стюардессой, отец сначала служил сотрудником по обеспечению полетов, а потом пилотом British Airways.

Отметим, что герцогиня Корнуольская Камилла (Паркер Боулз) - вторая супруга Чарльза. Раньше он был женат на принцессе Диане, которая родила ему сыновей Уильяма и Гарри. По слухам, Паркер Боулз увела принца от первой жены. Чарльз и Диана развелись в 1996 году.

Ранее стало известно, что Tatler назвал Кейт Миддлтон и принца Уильяма самыми "социально могущественными" личностями. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в рейтинг журнала не вошли.