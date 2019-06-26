В Крыму погибли российские десантники

Они приземлились на водную поверхность
Двое десантников погибли в Крыму. Это произошло из-за неудачного десантирования.
Трагедия произошла 26 июня во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне. Они приземлились на водную поверхность и не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта.
К поискам приступила дежурная спасательная служба. Но спасти их уже не успели, сообщает "Интерфакс". Причины произошедшего совместно с правоохранительными органами устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск.
Погибшие являлись военнослужащими контрактной службы одной из воинских частей ВДВ. Она дислоцируется в Крыму.