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ФСБ предотвратила теракт ИГ в Саратове (видео)

11:14
  • среда
  • 26 июня 2019

Злоумышленник оказала вооруженное сопротивление

В Саратове сотрудники ФСБ нейтрализовали сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Он готовил теракт в людном месте города.

Для этого террорист приобрел средства поражения, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. В одном из гаражных кооперативов города он создал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ России, передает ЦОС. Сотрудники органов безопасности, а также гражданское население не пострадали.

На месте происшествия обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество и составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело. Также проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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