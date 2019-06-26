ФСБ предотвратила теракт ИГ в Саратове (видео)

Злоумышленник оказала вооруженное сопротивление

В Саратове сотрудники ФСБ нейтрализовали сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Он готовил теракт в людном месте города.

Для этого террорист приобрел средства поражения, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. В одном из гаражных кооперативов города он создал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ России, передает ЦОС. Сотрудники органов безопасности, а также гражданское население не пострадали.

На месте происшествия обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество и составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело. Также проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: в России раскрыта крупнейшая сеть финансистов ИГ