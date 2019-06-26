Против серийного отравителя возбудили 7 уголовных дел

Следствие просит арестовать Мурата Сабанова

Как ожидается, в среду суд изберёт меру пресечения для так называемого московского отравителя - следствие выступило с ходатайством об его аресте. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне обвинительную статью переквалифицировали с кражи на разбой. Кроме того, установлено, какие именно препараты подмешивал пострадавшим 26-летний Мурат Сабанов. Это феназепам, клозапин и трамадол. По словам медиков, такая смесь способна нанести серьёзный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

Правоохранители выясняют, откуда мужчина обладает фармацевтическими знаниями. На данный момент установлены 11 потерпевших. Возбуждено семь уголовных дел.