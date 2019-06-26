Жена онемевшего из-за болезни экс-игрока "Зенита" набросилась на фанатов

Она ответила им на слова о необходимости эвтаназии

Супруга бывшего футболиста "Зенита" Фернандо Риксена обратилась к тем, кто советует ее супругу прибегнуть к эвтаназии. По словам Вероники Риксен, экс-игрок питерцев, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, не станет идти на столь крайние меры.

"Вы кто такие, чтобы решать?! Это жизнь другого человека! Почему вы знаете про наши мысли и действия больше нас самих?", - набросилась она на советчиков, среди которых в интернете можно встретить и фанатов самого "Зенита".

Она признала, что супругу тяжело. При этом она сказала ему, что ответственна за его судьбу. На эвтаназию она не подпишется, как бы он ее ни просил, передает сайт "Матч ТВ".

Кроме того, она отметила, что голландец живет в Шотландии, где такая процедура запрещена. Говоря о вечеринке, которую решил устроить Фернандо 28 июня, она подчеркнула, что этот день не станет прощальным. Просто ему стало совсем трудно "находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его потрогать, обнять и сфотографировать".

Ранее 42-летний Риксен пригласил фанатов на свой "последний вечер". Близкие Фернандо опубликовали видео, на котором смертельно больной футболист, лежа на больничной койке, приглашает фанатов на встречу в отеле GoGlasgow Urban Hotel в Британии.

Болезнь футболиста связана с прогрессирующим поражением нервной системы. Сейчас Риксен серьезно похудел и потерял способность говорить. С людьми он общается при помощи речевого компьютера.

За "Зенит" Риксен выступал с 2006 по 2009 годы. Он играл на позициях правого и опорного полузащитника. С сине-бело-голубыми он успел завоевать чемпионство в России, Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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