"Стало жутковато": Рудковская позвала домой священника из-за сломанной игрушки

Она пожаловалась на чье-то неуловимое присутствие

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику после того, как в ее доме якобы завелась нечистая сила.

26 июня Яна Рудковская написала в Instargam, что на третьем этаже ее дома происходят странные события. Там сами по себе открываются двери и включаются музыкальные игрушки. Работницы, которые помогают Рудковской по хозяйству, жалуются на чье-то постоянное присутствие, а собака Фифа лает и рычит без видимой причины.

"Вчера всем после этого события стало жутковато, товарищи! Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит, что слышит звуки странные и чувствует, что кто-то присутствует", - сообщила продюсер, признавшись, что ни она, ни Евгений Плющенко раньше в подобные вещи не верили. Они попросили батюшку освятить их дом.

"Я понимаю, что 2019 год на дворе, но у меня в жизни такое впервые и я не знаю, как с этим бороться и вообще что делать? Как-то не хочется обижать этого кого-то, но и жить с этим тоже не хочется дальше", - написала отчаявшаяся Яна Рудковская.

Многие подписчики с пониманием отнеслись к проблеме продюсера. Они посоветовали ей избавиться от старых зеркал, поставить свечи в каждый угол дома и установить камеры. "Очень много негатива в вашу сторону, это тоже влияет на ситуацию в доме. Много завистников", "Может, кто-то из персонала пытается Вас "свести с ума", мстит за что-то", "Яна, не показывайте свой дом подписчикам. Одни посмотрели и все, а другие могут делать гадости и завидовать по-черному" - пишут интернет-пользователи.