Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова

В СКР пока не торопятся подтверждать эту информацию

Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова. Преступление совершил младший сын спортсмена Арсений.

Именно он нанес удары ножом матери, а также старшему брату. Теперь 15-летнего молодого человека ждет статус обвиняемого. Ему изберут новую меру пресечения и назначат психиатрическую экспертизу, утверждает telegram-канал 112.

Однако следователи все еще не торопятся предъявлять обвинение в убийстве Арсению Соколову. Пока в СКР ждут допроса старшего брата, который еще находится в реанимации и из-за травм не может говорить и писать, пишет "Комсомольская правда в Петербурге".

В СУ СКР по Ленинградской области подчеркнули, что информация о результатах экспертизы не соответствует действительности. Там добавили, что в ближайшее время новостей по этому делу не будет.

Убийство произошло 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. В доме Максима Соколова нашли убитой его 45-летнюю жену Ирину. Рядом лежал тяжело раненый старший сын спортсмена. Поначалу именно его считали подозреваемым в убийстве, а также попытке суицида. Но затем подозрения пали на 15-летнего Арсения.

Позднее он пришел на похороны матери. Он стоял поодаль от основной массы людей. Порой на его лице проскакивала улыбка.

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Видео с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова