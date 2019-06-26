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Алсу может повторить успех дочери на "Голосе"

12:41
  • среда
  • 26 июня 2019

Девочку ждет шквал недоверия и критики

Поклонники предложили отправить Сафину, старшую дочь Алсу, на седьмой сезон песенного шоу "Голос. Дети".  

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Как пишет портал "Дни.ру", в сентябре Сафине исполнится 13 лет, поэтому она еще успеет попасть на "Голос", где разрешено участвовать детям до 14 лет. Как говорят, она не менее талантлива, чем ее младшая сестра Микелла. Фанаты Алсу считают, что ее старшая дочка украсит новый сезон телешоу.

Как отнесутся к этому телезрители, остается только гадать. После скандала с победой Микеллы за Алсу закрепилась репутация человека, способного нарушать правила ради достижения своей цели. Нет никаких сомнений, что если Сафина решится участвовать в "Голосе", то ее ждет шквал недоверия и критики. 

Напомним, проверка показала, что в финале детского "Голоса" за 11-летнюю Микеллу голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов шоу признали победителями и вручили им по миллиону рублей.

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