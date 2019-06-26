ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал не прятать камеры на дорогах

14:43
  • среда
  • 26 июня 2019

Камеры устанавливаются для снижения аварийности, отметил президент

Развитие сети автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения обсуждают в среду в Кремле. Заседание Государственного совета проводит Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, цели и задачи по этому вопросу подробно определены в соответствующих нацпроектах. На сегодняшний день, подчеркнул Владимир Путин, в России по-прежнему мало дорог высокого качества, хотя за последние годы общая протяженность таких трасс значительно выросла.

Однако в основном это касается федеральных трасс - а вот доля качественных дорог регионального значения не дотягивает до половины. Поэтому каждому субъекту необходимо разработать и принять соответствующую программу. Затронул глава государства и проблемы ценообразования при проведении ремонтных работ.

Говоря о безопасности движения, Владимир Путин потребовал незамедлительно подготовить план по освещению дорог и решить вопрос с тарифами на электричество для этих целей. И отдельно затронул вопрос с установкой камер слежения. По словам президента, целью устройств должно быть сохранение жизней, а не подведение водителей под штраф - и призвал не прятать их.

Главное сегодня
Автомобильная развязка МКАД и трассы А-105
Автомобильная развязка МКАД и трассы А-105
Владимир Путин на заседании Госсовета
Владимир Путин на заседании Госсовета
Заседание Госсовета
Заседание Госсовета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.