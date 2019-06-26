Путин призвал не прятать камеры на дорогах

Камеры устанавливаются для снижения аварийности, отметил президент

Развитие сети автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения обсуждают в среду в Кремле. Заседание Государственного совета проводит Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, цели и задачи по этому вопросу подробно определены в соответствующих нацпроектах. На сегодняшний день, подчеркнул Владимир Путин, в России по-прежнему мало дорог высокого качества, хотя за последние годы общая протяженность таких трасс значительно выросла.

Однако в основном это касается федеральных трасс - а вот доля качественных дорог регионального значения не дотягивает до половины. Поэтому каждому субъекту необходимо разработать и принять соответствующую программу. Затронул глава государства и проблемы ценообразования при проведении ремонтных работ.

Говоря о безопасности движения, Владимир Путин потребовал незамедлительно подготовить план по освещению дорог и решить вопрос с тарифами на электричество для этих целей. И отдельно затронул вопрос с установкой камер слежения. По словам президента, целью устройств должно быть сохранение жизней, а не подведение водителей под штраф - и призвал не прятать их.