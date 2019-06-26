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Московское метро присоединилось к флешмобу "Твой ход"

14:48
  • среда
  • 26 июня 2019

Акция проходит по всей России

"Твой ход" - под таким названием в столичной подземке в среду провели необычный флешмоб в рамках федеральной одноимённой акции, которая стартовала по всей России в честь школьных выпускных, сообщает "ТВ Центр".

Активисты, в руках каждого из которых лист с определённой напечатанной буквой, скандировали лозунги "Выпускник" и "Твой ход". Маршрут добровольцев образовывал на карте метрополитена форму сердца.

Завершилось мероприятие танцами на станции "Курская", где специально для участников выступили музыканты.

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Флешмоб "Твой ход" в Московском метрополитене
Флешмоб "Твой ход" в Московском метрополитене
Флешмоб "Твой ход" в Московском метрополитене
Флешмоб "Твой ход" в Московском метрополитене
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