Московское метро присоединилось к флешмобу "Твой ход"

Акция проходит по всей России

"Твой ход" - под таким названием в столичной подземке в среду провели необычный флешмоб в рамках федеральной одноимённой акции, которая стартовала по всей России в честь школьных выпускных, сообщает "ТВ Центр".

Активисты, в руках каждого из которых лист с определённой напечатанной буквой, скандировали лозунги "Выпускник" и "Твой ход". Маршрут добровольцев образовывал на карте метрополитена форму сердца.

Завершилось мероприятие танцами на станции "Курская", где специально для участников выступили музыканты.