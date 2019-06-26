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Московский серийный отравитель арестован

19:27
  • среда
  • 26 июня 2019

Мурата Сабанова обвинили в краже и разбое

Уже семь уголовных дел возбуждено против Мурата Сабанова, предполагаемого серийного отравителя, от рук которого в Москве пострадали как минимум 11 человек. Его обвиняют в краже и разбое. Подозреваемому избрали меру пресечения - по решению суда он арестован до 25 августа. Ранее мужчина признал вину только в хищении.

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26-летнего Мурата Сабанова подозревают в совершении серии преступлений. Злоумышленник действовал по одной схеме: знакомился с прохожими, предлагал им выпить газировку с подмешанными психотропными веществами. Когда жертвы теряли сознание, забирал деньги и ценные вещи. Общий ущерб уже составил 140 тысяч рублей. Большинство инцидентов произошли в скверах возле Чистых прудов и на Хохловской площади. От действий преступника пострадали как минимум 11 человек - и это только подтвержденные эпизоды, в полицию продолжают поступать заявления. Некоторые из отравленных пробыли в коме несколько дней, один человек пролежал в реанимации больше двух недель, передает "ТВ Центр".

Мурат Сабанов, который является основным подозреваемым по этому делу, свою вину признал лишь частично. Мужчина приехал в Москву из Кабардино-Балкарии и проживал в хостеле. Там уже прошли обыски. Оперативники обнаружили вещи, которые принадлежали пострадавшим. Сам же Сабанов утверждает, что телефоны и сумочки взял у знакомых на хранение. Кроме того, у подозреваемого нашли сильнодействующие медицинские препараты.

Как показала экспертиза, речь идет о фенозепаме, клозапине и трамадоле. Именно их Сабанов предположительно добавлял в соки и газировку, которыми поил жертв. Уже на допросе задержанный путался в показаниях, хоть и признал: сам время от времени баловался опиоидными препаратами.

Примечательно, что в начале июня Сабанова уже задерживали за кражу, однако вскоре отпустили под подписку о невыезде. Но после резонансной публикации в одном из СМИ злоумышленника задержали повторно. Причем несколько эпизодов было решено переквалифицировать со статьи "Кража" на более тяжелую "Разбой". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет. Расследование взял на контроль лично начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

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