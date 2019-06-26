Машина превратилась в груду металла: видео страшного ДТП на МКАД

Жертвой аварии стал один человек

Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате крупного ДТП, которое произошло в среду утром на 29-м километре МКАД. "Газель", очевидно идя на обгон, столкнулась с уборочной машиной. А затем, ударив иномарку, врезалась в металлическое ограждение и перевернулась, передает "ТВ Центр".

Для одного из участников аварии удар оказался смертельным. Легковушке предстоит серьёзный ремонт, а искорёженную "Газель" собрали буквально по частям и увезли на эвакуаторе. Сразу две полосы в районе аварии пришлось на время перекрыть, затор растянулся на 7 километров.

Сейчас движение восстановлено.