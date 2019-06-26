Как изменится улица Ильинка после благоустройства

После благоустройства она станет удобнее для пешеходов

Новые скверы появятся на улице Ильинка, а также в расположенных рядом Никитниковом и Ипатьевском переулках. Об этом в среду на своем сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Асфальт на тротуарах заменят на плитку, на смену подвесному освещению придут исторические фонари. Один из скверов разместится в районе дома № 15, где когда-то стоял храм "Никола Большой Крест". Глава города уточнил, что пешеходам станет удобнее, даже с учётом того, что движение машин на Ильинке сохранится.