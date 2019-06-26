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Как Царицыно преобразилось благодаря программе "Мой район"

15:12
  • среда
  • 26 июня 2019

Что ещё ждут местные жители от программы "Мой район"?

Обновлённые парки и дворы, школы и поликлиники, удобные парковки, а ещё  современный каток с искусственным льдом. Царицыно изменилось благодаря масштабному проекту столицы. Но истории своей не утратил.

Зелёный район в центре южного административного округа и в царское, и в советское время слыл излюбленным дачным местом москвичей. Правда, напоминают об этом сейчас лишь станция Московско-Курской железной дороги Царицыно - в прошлом Дачное - и последний каким-то чудом уцелевший советский дачный домик на окраине района, передает "ТВ Центр".

Удивительно, но факт: в границы современного муниципального района Царицыно знаменитый одноимённый парк-заповедник не входит. Парк Сосенки с обновлённой эстрадой и танцплощадками - это популярное у жителей района место досуга и главная площадка для праздничных мероприятий.

В хвойном Аршиновском парке приятно укрыться от жары. К тому же, это одно из немногих мест в Царицыне, не тронутых революцией. В начале XX века купец Василий Аршинов создал здесь уникальный заповедник, который до сих пор носит его имя.

Столетние хвойные деревья в ходе недавнего благоустройства удачно вписались в обновлённую парковую инфраструктуру. В этом году работы по благоустройству проходят в западной части Аршиновского парка, в районе Корнеевских прудов. Проект не предполагает глобального изменения привычного рельефа. Сами пруды очистят от мусора, а на берегу появятся деревянные пандусы. Зато соседствующую с парком знаменитую городскую больницу им. Буянова после капитального ремонта и не узнать.

Ну а главная гордость больницы - это новейший высокотехнологичный инсультный центр, который откроется в июле. Обновилась, а точнее переехала в новое современное здание и Царицынская подстанция неотложной помощи. Комфортнее стало и пациентам, и медикам.

В глобальные планы по обновлению района входит массовое строительство жилья. В программу реновации вошли 144 дома. Уже утверждено 6 стартовых площадок для строительства. Сдать готовые дома обещают к 2022 году.

Татьяна Сидорова, Алексей Овчинников, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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