"Пока!" Дочь Началовой воспарила в небеса

Это произошло на турецком курорте

Футболист Евгений Алдонин и его дочь Вера поднялись в небо на водном парашюте во время отдыха в Турции.

Спортсмен, который тренирует в Турции юных футболистов, опубликовал в Instagram видео, на котором он с дочкой занимается парасейлингом - активным видом отдыха, при котором люди парят в воздухе с помощью специального парашюта, закрепленного тросом к движущемуся катеру.

На кадрах видно, что 12-летняя дочка Началовой пребывает в отличном настроении. "Пока!" - кричит она и машет рукой, воспаряя в небеса. "Лето полным ходом, взлетаем, полет нормальный", - подписал видео Евгений Алдонин. Когда его спросили в комментариях, было ли ему страшно, он ответил, что летать на самолете страшней.

Интернет-пользователи похвалили Алдонина за то, что он проводит время с дочерью, которая недавно пережила страшную трагедию. "Алдонин - пример настоящего отца, мужика и просто хорошего человека", "Верочка в надежных руках!", "Женя, береги доченьку и сделай ее как можно счастливее", "Лучший папа" - пишут подписчики футболиста.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Началова и Алдонин состояли в брак с 2006 по 2011 год.