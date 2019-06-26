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"Пока!" Дочь Началовой воспарила в небеса

13:18
  • среда
  • 26 июня 2019

Это произошло на турецком курорте

Футболист Евгений Алдонин и его дочь Вера поднялись в небо на водном парашюте во время отдыха в Турции. 

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Спортсмен, который тренирует в Турции юных футболистов, опубликовал в Instagram видео, на котором он с дочкой занимается парасейлингом - активным видом отдыха, при котором люди парят в воздухе с помощью специального парашюта, закрепленного тросом к движущемуся катеру. 

На кадрах видно, что 12-летняя дочка Началовой пребывает в отличном настроении. "Пока!" - кричит она и машет рукой, воспаряя в небеса. "Лето полным ходом, взлетаем, полет нормальный", - подписал видео Евгений Алдонин. Когда его спросили в комментариях, было ли ему страшно, он ответил, что летать на самолете страшней. 

Интернет-пользователи похвалили Алдонина за то, что он проводит время с дочерью, которая недавно пережила страшную трагедию. "Алдонин - пример настоящего отца, мужика и просто хорошего человека", "Верочка в надежных руках!", "Женя, береги доченьку и сделай ее как можно счастливее", "Лучший папа" - пишут подписчики футболиста. 

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Началова и Алдонин состояли в брак с 2006 по 2011 год. 

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