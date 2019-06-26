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Учителя из 50 городов России приняли участие в мастер-классах по "МЭШ"

12:55
  • среда
  • 26 июня 2019

Они поражены возможностями Московской электронной школы

В мастер-классах по "Московской электронной школе" на III Форуме социальных инноваций регионов приняли участие представители 50 городов России. Об этом ТВЦ.RU сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

Для учителей из регионов провели 16 мастер-классов по разработке и использованию образовательного контента в МЭШ. Педагоги из Балаково, Выборга,  Красноярска, Перми,  Пскова,  Якутска, Сочи, Севастополя, Ижевска, Каспийска, Самары, Саратова, Сочи, Уфы, Пензы и  других городов смогли познакомиться с возможностями электронной школы, научиться создавать сценарии уроков и применять их в работе.

"Этот проект очень интересен для отдельных регионов, в частности для нашего города. У нас много творческих учителей, и я думаю, что мы возьмём на вооружение и библиотеку МЭШ, и сами попытаемся работать, создавать  сценарии уроков", - рассказала учитель биологии и химии школы №28 города Балаково Ольга Ожогина.

Впечатлен возможностями Московской электронной школы и директор верхневилюйской школы №4 Юрий Кынатов.

"То, что я увидел, впечатляет. Это огромная электронная система, которая в самом деле охватывает очень большие пласты сферы образования. Также здорово, что у учителя есть возможность получить грант за создание популярного сценария урока", - заявил он.

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