Учителя из 50 городов России приняли участие в мастер-классах по "МЭШ"

Они поражены возможностями Московской электронной школы

В мастер-классах по "Московской электронной школе" на III Форуме социальных инноваций регионов приняли участие представители 50 городов России. Об этом ТВЦ.RU сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

Для учителей из регионов провели 16 мастер-классов по разработке и использованию образовательного контента в МЭШ. Педагоги из Балаково, Выборга, Красноярска, Перми, Пскова, Якутска, Сочи, Севастополя, Ижевска, Каспийска, Самары, Саратова, Сочи, Уфы, Пензы и других городов смогли познакомиться с возможностями электронной школы, научиться создавать сценарии уроков и применять их в работе.

"Этот проект очень интересен для отдельных регионов, в частности для нашего города. У нас много творческих учителей, и я думаю, что мы возьмём на вооружение и библиотеку МЭШ, и сами попытаемся работать, создавать сценарии уроков", - рассказала учитель биологии и химии школы №28 города Балаково Ольга Ожогина.

Впечатлен возможностями Московской электронной школы и директор верхневилюйской школы №4 Юрий Кынатов.

"То, что я увидел, впечатляет. Это огромная электронная система, которая в самом деле охватывает очень большие пласты сферы образования. Также здорово, что у учителя есть возможность получить грант за создание популярного сценария урока", - заявил он.