Облившийся бензином рязанец объяснил свой поступок

Мужчина хотел построить дом рядом с заповедником Есенина, но ему не разрешили

Неизвестный мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь себя возле здания Министерства строительства и ЖКХ в Москве. Он требует встречи с руководством ведомства.

По данным ТАСС, мужчина назвал себя обманутым дольщиком. По другой информации, он вышел к зданию Минстроя из-за того, что ему не разрешили строить дом на своем земельном участке в Рязанской области. Представитель ведомства подтвердил эту информацию, пишет РИА Новости, но уточнил, что запрет был наложен в связи с тем, что дом попадает в охранную зону Есенинских мест.

В настоящее время мужчину завели в здание, где с ним ведет переговоры замглавы Минстроя Юрий Гордеев, сообщает Mash. По данным телеграм-канала Baza, его задержали и увезли в отдел полиции.