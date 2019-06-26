"Молниеносно отключились": как на москвичей нападал серийный отравитель

Одна из пострадавших до сих пор в больнице

Появляются все новые подробности о резонансных случаях с отравлениями жителей Москвы. Устраивавший эти нападения мужчина задержан. Пострадавшими от его действий оказались примерно 24 человека.

Один из них рассказал о том, как именно он попался на крючок. По его словам, подозреваемый в отравлении "умеет произвести впечатление открытого и интересного собеседника, поэтому легко влился в новую компанию".

Инцидент произошел 7 июня 2019 года. В тот день молодой человек, попросивший называть его Яном, встретился с подругой, с которой они решили немного выпить. Она направились в сторону Чистых прудов и влились в "какую-то компанию". По его словам, это обычное дело для этих мест в пятницу вечером, передает News.Ru.

В один момент к ним подошел молодой человек, представившийся, то ли Муратом, то ли Маратом. По словам Яна, новый знакомый "очень мило влился в компанию". В итоге они выпили предложенного им напитка.

"По себе сужу, что молниеносно отключились. Потом я проснулся в больнице (имени Пирогова, - прим. ред.), меня похлопали по щекам, я открыл глаза", - сказал он. Пострадавший добавил, что когда очнулся, услышал треск и жужжание.

От госпитализации в итоге он отказался, хотя, по признанию Яна, первые дни он чувствовал себя отвратительно. "Такое чувство, что тебя выбросили куда-то в открытый космос. Голова кружилась, тошнило", - подчеркнул пострадавший. Спустя почти три недели после произошедшего он чувствует только боль в желудке.

Что касается его подруги, то ей до сиз пор плохо. Она в больнице. Еще один пострадавший, как и Ян, отказался от госпитализации. "Вероятно, глотнули в разном количестве", - добавил пострадавший. При этом у Яна после отравления пропал телефон и порядка двух тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в серии отравлений и грабежей подозревают 26-летнего Мурата Сабанова. Он знакомился в Москве с людьми и угощал их газировкой. На дворе была жара, и те пили с удовольствием. Но в жидкость злоумышленник подмешивал феназепам, клозапин и трамадол. По словам медиков, такая смесь способна нанести серьёзный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

Правоохранители выясняют, откуда Сабанов обладает фармацевтическими знаниями. На данный момент установлены 11 потерпевших. Возбуждено семь уголовных дел.

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Видео с допросом отравителя