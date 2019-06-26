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Помолодевшая Пугачева произвела фурор

13:49
  • среда
  • 26 июня 2019

Ей не дашь больше 40 лет

Интернет-пользователи восхитились внешностью Аллы Пугачевой, которая устроила небольшой праздник у себя дома.  

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На днях Аллу Пугачеву и Максима Галкина навестили гости, среди которых были певица Светлана Лобода, шоумен Александр Ревва с женой, продюсер Нателла Крапивина и дизайнер Игорь Гуляев. 

Лобода опубликовала в Instagram фото с праздника и поблагодарила хозяев дома за душевность. "Ваш дом настоящий остров любви и счастья", - написала она. "Спасибо, что заехали! - ответил ей Галкин. - Было очень здорово! Наш дом всегда открыт для вас!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Этот пост посмотрели свыше 140 тысяч человек. Многие интернет-пользователи удивились тому, как хорошо выглядит 70-летняя Примадонна. Некоторые приняли ее за Елену Воробей и Ирину Аллегрову.

"Аллочка на все 40 лет выглядит", "Алла Борисовна красотка", "Прямо получилась на фотках лучше всех", "Восхищаюсь этой женщиной", "Пугачева все моложе", "Как она это делает?" - пишут в соцсети. 

Видео: Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой умилили народ

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