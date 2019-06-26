В организме сознавшегося в обмане Алибасова нашли психотропы

Начато расследование

Экспертиза показала наличие в крови Бари Алибасов психотропных вещества. Заключение лаборатории предоставил представитель продюсера Вадим Горжанкин. Речь идет о феназепаме и хлорпротиксене.

Тест на психотропы Алибасов сдал после обвинений его бывшего диетолога Марият Мухиной в неправильном лечении и введении ему наркотических средства. Горжанкин сообщил, что после получения результатов Алибасов поручил расследовать инцидент, пишет ТАСС.

Кроме того, представитель продюсера опубликовал копию выписки из НИИ имени Склифосовского, которая доказывает версию об отравлении чистящим средством. В документе говорится, что Бари Алибасов провел в реанимации отделения токсикологии 13 дней. Врачи поставили ему диагноз "химическое отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")". По заключению врачей Алибасов получил ожег слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка второй степени.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил чистящее средство "Крот", перепутав его с водой. Уже 17 июня продюсера выписали из больницы. Версия об отравлении вызвала много споров. Ряд специалистов поставили под сомнение возможность столь быстрого выздоровления после такого химического ожога.

Самого Бари Алибасова вопросы об инсценировки отравления явно раздражают. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что не терял память. Ранее сообщалось, что после медикаментозного сна у продюсера появилась амнезия. Врачи усомнились и в этом.