Пассажиры автобуса приняли роды у жительницы Красноярска

Водитель не стал дожидаться машину скорой помощи и скорректировал маршрут

Следующая остановка - роддом. В Красноярске ждут выписки мать с ребёнком, который появился на свет прямо в салоне рейсового автобуса. У женщины неожиданно начались схватки.

И врачи, и пассажиры ещё долго будут обсуждать этот рейс. К автобусу спешат акушеры и неонатологи - встречать женщину с ребенком, который родился прямо в переполненном транспорте в вечерний час-пик, передает "ТВ Центр".

Стремительные и преждевременные роды случились прямо в салоне. Зашла беременная женщина, ей уступили место, через несколько остановок она почувствовала дискомфорт.

И автобус сходит с рейса - прямо с пассажирами мчит в роддом по объездной дороге. Водитель сохранял спокойствие - ехал осторожно, но на максимально возможной скорости.

Равнодушных в салоне не было: люди делились салфетками и чистой одеждой, кто-то позвонил в роддом, и предупредил о приезде. Повезло, что рядом оказалась мать троих детей. Через полчаса после начала схваток она приняла мальчика.

Как позже отметят врачи, в этом экстремальном рейсе все действовали грамотно: ребенка укутали, но пуповину не трогали. Мальчик родился раньше срока, восьмимесячным, но все его показатели в норме.

Еще несколько дней мать с новорожденным останутся под наблюдением врачей, ребенку сделают прививки, а потом передадут подарок безлимитный автобусный проездной. Ну а водителя и кондуктора родильного бокса на колесах ждут премии.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".