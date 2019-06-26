ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пассажиры автобуса приняли роды у жительницы Красноярска

14:50
  • среда
  • 26 июня 2019

Водитель не стал дожидаться машину скорой помощи и скорректировал маршрут

Следующая остановка - роддом. В Красноярске ждут выписки мать с ребёнком, который появился на свет прямо в салоне рейсового автобуса. У женщины неожиданно начались схватки.

И врачи, и пассажиры ещё долго будут обсуждать этот рейс. К автобусу спешат акушеры и неонатологи - встречать женщину с ребенком, который родился прямо в переполненном транспорте в вечерний час-пик, передает "ТВ Центр".

Стремительные и преждевременные роды случились прямо в салоне. Зашла беременная женщина, ей уступили место, через несколько остановок она почувствовала дискомфорт.

И автобус сходит с рейса - прямо с пассажирами мчит в роддом по объездной дороге. Водитель сохранял спокойствие - ехал осторожно, но на максимально возможной скорости.

Равнодушных в салоне не было: люди делились салфетками и чистой одеждой, кто-то позвонил в роддом, и предупредил о приезде. Повезло, что рядом оказалась мать троих детей. Через полчаса после начала схваток она приняла мальчика.

Как позже отметят врачи, в этом экстремальном рейсе все действовали грамотно: ребенка укутали, но пуповину не трогали. Мальчик родился раньше срока, восьмимесячным, но все его показатели в норме.

Еще несколько дней мать с новорожденным останутся под наблюдением врачей, ребенку сделают прививки, а потом передадут подарок безлимитный автобусный проездной. Ну а водителя и кондуктора родильного бокса на колесах ждут премии.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.