"Мы его обожаем" Взрослый сын Бориса Смолкина сразил народ наповал

Молодой человек занимается танцами на льду

Заслуженный артист России Борис Смолкин стал гостем Татьяны Устиновой в новом выпуске программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". В эфире показали его 19-летнего сына Глеба.

Писательница и телеведущая призналась в разговоре с актером, что его младший сын произвел на съемочную группу неизгладимое впечатление. "Вот вы знаете, у нас теперь новая любовь появилась. Это ваш сын. Потому что мы его когда сняли и послушали, как он говорит, и на него посмотрели, мы теперь все его обожаем, и он теперь наш кумир, Борис", - заявила Устинова.

Смолкин-младший рассказал, что его родители - творческие люди, которые безоговорочно доверяют друг другу. По словам молодого человека, его мама никогда не подвергает сомнению решения отца.

"Самое главное в жизни - это, наверное, его стимул, стимул куда-то расти, развиваться. И в творческом направлении, и просто в семейном. Ну это его дом, сюда он приходит, здесь он отдыхает. Очень хорошо чувствую, что папа всем жертвует ради того, чтобы в семье все было хорошо, чтобы мы могли себе позволить мой переезд в Москву тренироваться, чтобы я смог там жить и ни в чем не нуждаться. Чтобы у брата все было хорошо. У бабушки, маминой мамы. Чтобы мы смогли ее сюда перевезти, чтобы она не скучала в Калининграде. То есть эта забота очень видна", - сказал Глеб об отце.

Борис Смолкин объяснил, что его сын серьезно занимается танцами на льду. Он кандидат в мастера спорта по фигурному катанию. Недавно парень переехал в Москву из Петербурга, поскольку в столице работают лучшие тренеры.



"Идея отдать его в фигурное катание, естественно, принадлежит не мне. Это жена. Я думаю, что она свои комплексы детские как бы реализует через него. Но все получилось вроде бы удачно. Он очень успевал и в одиночном катании. И потом его позвали в танцы на льду", - рассказал Смолкин.

Отметим, что Глеб Смолкин пользуется популярностью среди любителей фигурного катания. "Умный, красивый и талантливый фигурист!", "Классный парень", "Глеб - светлый и добрый!", "Красавчик-блондин" - такие комментарии оставляют его подписчики в Instagram.

Добавим, что 71-летний Смолкин женат вторым браком. Первая жена родила ему сына Владимира, которому сейчас 45 лет.