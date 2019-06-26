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Над тысячами европейцев нависла смертельная опасность

14:30
  • среда
  • 26 июня 2019

Причиной станет аномальная жара

В конце июня в Европе начнется аномальная жара. Она может стать причиной гибели тысяч людей, утверждают ученые и метеорологи.

Особенно тяжело будет жителям западной и центральной частей Европы. Так, в Мадриде температура возрастет до плюс 40,6 градуса. Во Франции столбик термометра и вовсе покажет плюс 45 градусов 4 июля, а на следующий день установит новый национальный рекорд.

По словам метеоролога из Финляндии Мики Рантанена, тепловая волна которая наступает на Францию, будет неизбежна. Он определил это на основе компьютерного моделирования. В свою очередь, климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жару "тихим убийцей".

До этого наиболее высоким показателем был плюс 44,1 градуса. Это данные 2003 года. Тогда от жары скончалось более 11 тысяч французских граждан, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post. Всего в 2003 году из-за крайне высоких температур погибли 70 тысяч жителей Европы.

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