"Мы рождаем, а они выдирают": Сюткин объяснил разницу между Россией и США

Талантом русских пользуется весь мир

Музыкант Валерий Сюткин тонко подметил общее и различное в российской и американской культурах.

Русский и американец любят простоту во всем, особенно в одежде, в отличие от, например, итальянцев и французов, которые уделяют внимание деталям и своей самобытности. "Мы и Америка хотим попроще – сандалики, в жару все будут одеваться – плевали мы на дресс-коды", - отметил Сюткин.

При этом по темпераменту мы совершенно не похожи на наших заокеанских товарищей. Русские мужчины - одни из самых безбашенных и предприимчивых в мире, считает артист. Поэтому они способны создавать что-то новое, в то время как американцы так не умеют, зато они хорошо адаптируют продукт под свои реалии.

"У нас есть великие предприниматели, самые одаренные ребята в области точных наук, их подворовывают те же американцы у нас потом. Но у нас рождаются, мы талантливы, земля великая. Здесь столько происходило, что за 200-летнюю с лишним историю США они точно выдирают из других стран, аккумулируют и делают это своим. А мы рождаем", - рассказал артист в интервью ТВЦ.RU.

Портят отношения двух стран, безусловно, деньги и большая политика. Там, где речь идет о них, забываются человеческие ценности, страдают простые люди.

"Большая политика - всего лишь инструмент для зарабатывания огромных денег. Вот и все. Как обычно любят говорить циничные люди: ничего личного, просто бизнес", - с сожалением отметил Сюткин.

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