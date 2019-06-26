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Красноярским школьникам устроили "поминальный" выпускной

15:33
  • среда
  • 26 июня 2019

Россияне не поняли креатив кондитеров

Родители и учителя подарили красноярским выпускникам торт с фотографиями, чья форма была очень похожа на надгробия.
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Пользователи социальных сетей возмутились таким креативом кондитеров и родителей, пишет "Газета.Ru". "Суровые реалии российских школ", Какой дебилизм! как можно было такое придумать?! у этого человека явно с головой не в порядке", "Кладбище двоечников", - обрушились с критикой россияне.

Однако сами выпускники пришли в восторг от подобной идеи, передает агентство URA.RU. "Они наперегонки искали каждый свое изображение, очень быстро слопали и довольные счастливые разбежались", - рассказала о реакции учеников представитель родительского комитета Ирина.

Все детали торта согласовывались с кондитером по телефону, поэтому было сложно заранее оценить внешний вид изделия, отметила Ирина. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что родители вдохновились своими школьными выпускными фотографиями 60-70-х годов. В то время были популярны общие фотографии, где ученики и учители располагались на кадре в овальных рамочках.

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