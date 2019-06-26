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В расследовании дела о гибели группы Дятлова пойдут на крайние меры

15:33
  • среда
  • 26 июня 2019

Останки достанут из могил

Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что останки уральских туристов, вероятно, будут эксгумированы. Это произойдет в рамках очередного расследования произошедшего.

Такое заявление прозвучало во время круглого стола, который был посвящен обсуждению прокурорской проверки по факту гибели туристов. Данный вопрос уже обсужден с некоторыми родственниками дятловцев. В частности, речь идет о родной сестре Игоря Дятлова Светлане Перминовой, родных Юрия Дорошенко и Рустема Слободина.

Также Кунцевич представил адвоката Евгения Черноусова. Он будет защищать интересы родственников членов группы Дятлова. Адвокат подчеркнул, что эксгумацию останков уральских туристов можно будет провести только в рамках уголовного расследования.

По его словам, родственники остальных участников группы Дятлова также дадут согласие на эксгумацию. Черноусов объявил, что готов работать по делу дятловцев бесплатно — из личного интереса, пишет URA.RU.

В итоге ему поручили передать главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину письмо от Фонда памяти группы Дятлова с просьбой возобновить расследование. Под обращением подписались активисты фонда, представители Русского географического общества, а также родственники погибших туристов.

Ранее Следственный комитет раскрыл причины гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале. Они якобы погибли из-за схода снежной лавины и неопытности. Отмечалось, что в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль сошел снежный оползень, спровоцированный ураганным ветром и неправильной установкой палатки.

Между тем останки одного из участников группы Дятлова, Семена Золотарева, уже подвергались эксгумации. Это произошло весной 2018 года. Ее провели журналисты "Комсомольской правды". Результаты экспертизы показали, что в могиле, вероятно, захоронен другой человек. Тем не менее, более поздние исследования это опровергли.

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Видео: раскрыта тайна гибели группы Дятлова

 

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