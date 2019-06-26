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Стало известно о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри

15:33
  • среда
  • 26 июня 2019

Гарри и Меган мечтают о большой семье

Принц Гарри и Меган Маркл, у которых в мае родился первенец Арчи, задумались о втором ребенке. 

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Герцог и Герцогиня Сассекские никогда не скрывали, что они хотят большую семью. По данным People, Маркл сказала, что она надеется завести еще одного ребенка. "Они точно этого хотят", - заявил осведомленный источник.  

Тем временем букмекеры уже начали принимать ставки на рождение второго ребенка Гарри и Меган. По их мнению, велика вероятность, что бывшая актриса родит уже в 2020 году. 

Журналисты пишут, что Фрогмор-коттедж - это идеальное место для проживания большой семьи. Ремонт в здании XIX века уже почти завершен, поэтому супруги могут планировать появление нового члена королевского семейства. "Там так много места для прогулок с ребенком и собаками, при этом они могут чувствовать себя в безопасности", - сказал собеседник People. 

Не исключено, что Меган Маркл, которая якобы соперничает с Кейт Миддлтон, стремиться догнать ее по числу детей. Герцогиня Кембриджская, напомним, родила принцу Уильяму трех детей. 

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