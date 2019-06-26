Кому будут доплачивать больше всех на пенсии

Правительство утвердило новый список профессий с большой надбавкой к пенсии

В России изменился список профессий, согласно которому занятые в определенных сферах работники могут претендовать на надбавку к пенсии в размере 25%. Указ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Подробнее об изменениях рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет URA.RU. Он указал, что список скорректировали с учетом сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений граждан.

В частности, надбавку получат работники колхозов, машинно-тракторных станций, крестьянских и фермерских хозяйств, а также агрономы, бахчеводы, лаборанты и машинисты. Полный список профессий содержится в тексте постановления правительства.

В среднем, пенсионерам на селе будут доплачивать от 1,3 до 1,4 тысячи рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо постоянно жить в сельской местности и иметь 30-летний стаж работы в с/х.

Ранее Владимир Путин объявил о повышении пенсий. Во время "Прямой линии" с россиянами он уточнил, что увеличение выплат — на 4,3% с 1 октября — затронет военных пенсионеров. Одновременно с этим повысится денежное довольствие военнослужащих.

Видео: Путин объявил о повышении пенсий

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