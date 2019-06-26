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Ребенок не виноват: Пересильд призналась, почему прячет детей Учителя

16:42
  • среда
  • 26 июня 2019

Актриса рассказала, как жизнь публичных родителей влияет на Марию и Анну

Актриса Юлия Пересильд, которая воспитывает двух дочерей - Марию и Анну - с режиссером Алексеем Учителем, рассказала, почему не взяла детей на фестиваль "Кинотавр". В первую очередь, она сослалась на насыщенный график, который не оставляет время на детей во время рабочих мероприятий.

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В интервью Woman.ru Пересильд согласилась, что редко выводит своих детей в свет. Однако связано это с попыткой огородить их от "неправильной энергии". "Я верю в то, что существует некая энергия, и дети еще не способны ее переносить. Ребенок не виноват, что у него публичные родители", - заявила она.

Актриса также рассказала, какими растут ее с режиссером Учителем дочери. Пересильд призналась, что девочки вьют из них веревки. "Наверное, большую часть времени дочери действительно в какой-то степени манипулируют нами, потому что те драгоценные часы и минуты, что нам удается им посвятить, не хочется тратить на разборки и нравоучения", - разоткровенничалась Пересильд.

Как пишут Дни.ру, актриса Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей: Анну и Марию. Разница в возрасте между сестрами - всего три года. Известно, что старшая наследница актрисы увлекается бальными танцами.

16 июня в Сочи вечером состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр". Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды. Затмила всех 34-летняя Пересильд – на дорожке она появилась без белья.

Видео: Актёрские трагедии. За кулисами мелодрам

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